Mau Awasi MBG? Ayo Viralkan Menu Tak Layak Dikonsumsi!

jpnn.com, SEMARANG - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mendorong masyarakat turut aktif mengawal kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan memviralkan foto atau video menu MBG yang tidak layak dikonsumsi.

Nanik menyatakan masyarakat bisa mengawasi kualitas menu MBG dari Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masing-masing.

Menu yang tak layak bisa difoto atau divideokan, lalu diunggah ke media sosial alias medsos.

Namun, unggahan itu harus detail, termasuk menyebutkan lokasi sekolahnya, SPPG penyedia menu dan alamatnya, serta daerahnya.

"Hari itu juga kami tindaklanjuti," ujar Nanik kepada pers di Semarang, Selasa (3/3/2026), seusai Rakor Pelaksanaan MBG di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Nanik, BGN justru sangat terbantu jika masyarakat mengunggah foto atau video menu yang tidak layak konsumsi.

Pimpinan BGN yang membidangi investigasi itu menegaskan pihaknya akan menindak SPPG yang menyajikan menu tidak semestinya.