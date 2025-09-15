Mau Beli Mobil Bekas Tetapi Kurang Paham? Layanan Ini Bisa Jadi Solusi

Senin, 15 September 2025 – 00:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil bekas menjadi pilihan bagi paling tepat bagi seseorang yang ingin memiliki kendaraan.

Sebab, mobil bekas memiliki harga terjangkau dibanding yang baru.

Namun, tidak sedikit orang yang masih mengandalkan perasaan atau sekadar rekomendasi dari teman dalam menentukan pilihan.

Padahal keputusan terburu-buru dapat menimbulkan kerugiuan seperti kerusakan tersembunyi yang baru diketahui seusau membeli kendaraan tersebut.

Salah satu perusahaan e-commerce khusus otomotif berbasis teknologi, Garasi.id memiliki layanan inspeksi mobil.

Konsumen bisa mengambil langkah tersebut saat membeli mobil bekas.

Layanan itu membantu pembeli mengetahui kondisi riil kendaraan secara menyeluruh, karena ada 170 titik pengecekan yang meliputi mesin, kaki-kaki, bodi, hingga interior, serta menilai apakah harga mobil tersebut wajar sesuai kondisinya.

Ardyanto Alam, CEO Garasi.id mengatakan kehadiran layanan itu untuk konsumen membeli mobil dengan bijaksana, bukan dengan spekulasi.