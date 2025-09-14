Mau Beli Mobil Listrik Bekas Berkualitas? Begini Caranya, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Mobil listrik saat ini tengah mengalami peningkatan. Tidak hanya untuk mobil baru baru, tetapi pasar kendaraan listrik bekas pun mulai dilirik oleh konsumen.

Meski begitu, membeli mobil listrik bekas jangan asal pilih. Ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan agat tidak membeli.

Direktur OLXmobbi, Agung Iskandar memberikan beberapa tips penting yang patut diperhatikan sebelum calon konsumen meminang kendaraan listrik bekas.

“Perhatikan umur kendaraan. Semakin muda kendaraan tersebut, maka harga jualnya semakin tinggi. Mobil yang lebih baru biasanya memiliki performa mesin yang lebih baik dan teknologi yang lebih mutakhir.” kata Agung Iskandar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu,

Calon konsumen kendaraan listrik bekas juga diharuskan untuk memperhatikan baterai dari kendaraan listrik tersebut mulai dari kondisi terkini hingga kriteria garansi baterai yang menjadi piranti penting.

“Kapasitas baterai yang lebih besar biasanya punya harga yang lebih tinggi juga, serta jarak tempuh yang lebih jauh,” ujar dia.

Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah jarak tempuh kendaraan tersebut. Jangan sampai calon pembeli terkecoh dengan jarak tempuh yang tidak rill atau sudah dimodifikasi.

Agung menjelaskan jarak tempuh yang tinggi cenderung dijual dengan harga lebih murah.