Mau Cabut, Alexander Isak Ogah Bermain untuk Newcastle

jpnn.com, JAKARTA - Alexander Isak menegaskan dirinya tak mau lagi bermain untuk Newcastle United meski klubnya tersebut benar-benar tak menjualnya di bursa transfer musim panas ini yang akan ditutup pada 1 September.

Striker asal Swedia itu ingin segera pindah ke Liverpool.

Liverpool klub yang sangat meminati Isak dan sang pemain juga menginginkan sang juara bertahan liga tersebut.

Namun, kabarnya Newcastle sebagai pemilik Isak masih bersikeras tidak melepas strikernya itu karena mereka belum mendapatkan penggantinya.

“Alexander Isak bersikeras tidak akan bermain lagi untuk Newcastle. Bahkan jika bursa transfer ditutup tanpa kepindahan, penyerang berusia 25 tahun itu menganggap karirnya di #NUFC sudah berakhir dan tidak ingin kembali bergabung dengan tim,” tulis jurnalis The Athletic David Ornstein dikutip dari akun resmi miliknya di X, Selasa.

"Klub menyatakan dia tidak dijual, tetapi sedang menjajaki pasar di tengah minat Liverpool, sementara sang penyerang ingin bergabung dengan #LFC,” tambah dia.

Sebelumnya, pada awal bulan ini Ornstein melaporkan bahwa tawaran pertama Liverpool untuk Isak sebesar 120 juta poundsterling (sekitar Rp 2,6 triliun) telah ditolak oleh Newcastle.

Ornstein mengungkapkan bahwa The Magpies mencoba mengikat Isak dengan kontrak baru dengan detail yang lebih baik, tetapi, mantan striker Real Socieded itu masih belum mengubah pendiriannya untuk pindah.