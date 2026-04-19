Mau Dapat Kartu Eksklusif Rizky Ridho di Game Sepak Bola Ini? Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - VNGGames, publisher game asal Vietnam dan Asia Tenggara terus memperkuat pengalaman bermain di Total Football VNG melalui kehadiran Rizky Ridho.

Setelah sebelumnya diperkenalkan sebagai brand ambassador, kini gamers dapat menggunakan kartu eksklusifnya dalam event “Pride of SEA” bersama pemain dari Thailand dan Vietnam.

Melalui event ini, gamers dapat memperoleh kartu Rizky Ridho secara gratis.

Caranya pengguna melakukan login selama tujuh hari berturut-turut, dengan statistik dan rating yang lebih tinggi dibanding versi reguler.

Brand Marketing VNGGames, Nabil mengungkapkan Indonesia punya semangat sepak bola yang luar biasa.

Rizky Ridho adalah salah satu representasi dari semangat tersebut.

"Kami ingin Total Football VNG menjadi ruang di mana energi itu bisa diekspresikan, dinikmati, dan dirayakan bersama,” ujar Nabil di Jakarta, Kamis (7/5).

Sementara itu, Product Team VNGGames, Abyan Irsyad mengatakan kolaborasi ini bukan hanya tentang satu nama, tetapi bagian dari upaya membangun sesuatu yang berkelanjutan bersama komunitas di Indonesia.