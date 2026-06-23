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JPNN.com - Travel - Destinasi

Mau Enjoy Liburan Sekolah? Ada 12 Destinasi di PIK & PIK2 Bisa Jadi Pilihan Keluarga

Selasa, 23 Juni 2026 – 15:01 WIB
Mau Enjoy Liburan Sekolah? Ada 12 Destinasi di PIK & PIK2 Bisa Jadi Pilihan Keluarga - JPNN.COM
Pantai pasir putih Aloha di Pantai Indah Kapuk 2. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Libur sekolah tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh ke luar kota. Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK dan PIK2 kini menawarkan banyak pilihan rekreasi keluarga, mulai dari wisata alam, area kuliner, pantai, hiburan anak, hingga ruang terbuka untuk menikmati sore.

Pada masa libur sekolah kali ini, PIK Tourism Board menggelar PIKcation: School Holiday 2026 selama 19 Juni hingga 12 Juli 2026.

Rangkaian program itu tersebar di sejumlah titik di PIK dan PIK2 dengan konsep hiburan keluarga, aktivitas anak, pertunjukan seni, bazar, olahraga, hingga festival kuliner.

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Bagi warga Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, kawasan PIK dapat menjadi pilihan liburan singkat tanpa harus menyiapkan perjalanan menginap.

Keluarga bisa menyusun agenda dari pagi hingga malam dengan menggabungkan wisata edukasi, aktivitas luar ruang, dan kuliner.

Berikut 12 destinasi PIK dan PIK2 yang bisa masuk daftar kunjungan selama libur sekolah 2026.

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1. Pantjoran PIK

Pantjoran PIK tetap menjadi salah satu tujuan utama bagi keluarga yang ingin menikmati kuliner sekaligus suasana pecinan modern.

Area ini dikenal melalui arsitektur bergaya Tionghoa, gapura besar, ornamen pagoda, serta deretan tenant makanan yang menawarkan pilihan kuliner Nusantara dan Asia.

Inilah 12 destinasi di kawasan PIK dan PIK2 yang bisa menjadi pilihan keluarga saat libur sekolah.

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TAGS   PIK  PIK2  PIK Tourism Board  libur sekolah 
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