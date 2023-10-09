Mau Helm Go Kart Tampil Keren? Simak Inspirasi Livery Airbrush Ini

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini helm tidak hanya sebagai perangkat keselamatan, tetapi juga menunjang gaya hidup pengendara.

Helm juga menjadi identitas visual yang dapat mencerminkan karakter hingga prestasi.

Melalui sentuhan livery dan teknik airbrush yang digarap secara profesional, helm menjadi bagian dari perangkat keselamatan yang ditampilkan secara eksklusif.

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CEO bengkel modifikasi airbrush Tomi Airbrush, Tomy Gunawan mengungkapkan tren modifikasi airbrush helm dengan livery spesial ini juga merambah seluruh ajang kompetisi, mulai dari balap mobil, balap motor bahkan hingga ke ajang kompetisi balap go kart.

“Kehadiran helm sebagai perangkat keselamatan dalam dunia balap mampu menjadi identitas saat balapan. Pembalap mudah dikenali, baik itu oleh tim lawan, juga para penggemar yang setia menunggu di pinggir lintasan saat idolanya beraksi," kata Tomy Gunawan dalam siaran persnya, Senin (20/7).

Livery secara umum merupakan corak, warna, lambang, yang dapat diaplikasikan dalam kendaraan.

Sementara ciri airbrush helm dalam dunia balap, terkhusus balap go kart, lebih mengarah pada desain grafis yang dapat menjadi identitas pembalapnya.

Konsep livery airbrush pada helm balap go kart tentu juga dapat disesuaikan dengan kendaraannya, brand atau tim hingga sponsor.