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JPNN.com - Kriminal

Mau ke Sekolah, Seorang Siswa Dibacok Pelajar SMK di Palmerah

Kamis, 11 Juni 2026 – 01:01 WIB
Mau ke Sekolah, Seorang Siswa Dibacok Pelajar SMK di Palmerah - JPNN.COM
?Kapolsek Palmerah, AKP Parman BM Nainggolan memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Dua pelajar SMK berinisial AS dan MF diamankan polisi saat mengikuti ujian di sekolahnya pada Rabu (10/6).

AS dan MF terbukti melakukan pembacokan terhadap seorang siswa dari sekolah lain berinisial F di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

?Kapolsek Palmerah AKP Parman BM Nainggolan menyebut penangkapan dilakukan setelah penyidik mendalami rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian yang sempat viral di media sosial.

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?"Untuk saat ini yang diamankan baru dua pelaku, untuk yang lainnya itu nanti melihat perkembangan pemeriksaan. Kedua pelaku ini yang melakukan penyerangan menggunakan ikat pinggang dan celurit," kata Parman, Rabu.

?Peristiwa penganiayaan itu terjadi di Gang T, Palmerah Barat VI, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (9/6) pagi, saat korban F sedang dalam perjalanan menuju ke sekolahnya.

?Parman menjelaskan insiden bermula ketika sekelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor melintas di lokasi kejadian.

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Tanpa alasan yang jelas, salah satu pelaku tiba-tiba memukul korban menggunakan ikat pinggang.

?Aksi tersebut memicu pelaku lainnya untuk mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban. Akibat serangan membabi buta itu, korban F mengalami luka robek di bahu kanan dan langsung dibawa ke rumah sakit.

Dua pelajar SMK ditangkap polisi saat ujian setelah membacok siswa lain di Palmerah, Jakarta Barat.

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TAGS   Palmerah  Siswa SMK  pembacokan  Tawuran Pelajar 
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