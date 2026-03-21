Mau Lebaran Seru Tanpa Keluar Jakarta? Spot dan Event di PIK Jadi Jawabannya

jpnn.com - KALAU kamu masih bingung mau ke mana saat libur Lebaran, Pantai Indah Kapuk bisa jadi jawaban paling praktis.

Tanpa harus keluar kota, kamu sudah bisa “keliling dunia” dalam satu kawasan.

Lewat program PIKcation yang berlangsung 14 sampai 29 Maret 2026, kawasan ini dipenuhi berbagai event yang bisa dinikmati dari pagi sampai malam.

Setiap titik punya karakter berbeda. Tinggal pilih mau suasana santai, budaya, atau hiburan keluarga.

Mulai dari Aloha, kamu bisa menemukan pengalaman unik lewat Camel Parade pada 15 Maret. Tidak setiap hari kamu bisa melihat unta jalan-jalan di Jakarta. Lalu di tanggal 29 Maret, ada Live Talent Showcase yang cocok buat kamu yang suka hiburan santai.

Kalau ingin suasana lebih lokal, langsung saja ke Batavia PIK. Festival Kampung Batavia hadir setiap akhir pekan sampai 28 Maret. Nuansa Betawi terasa kental, cocok untuk jalan sore sambil menikmati suasana tematik.

Buat yang suka hunting barang unik, Indonesia Design District jadi spot wajib. Flea Market yang berlangsung dari 17 sampai 29 Maret menghadirkan banyak tenant kreatif yang menarik untuk dijelajahi.

Datang bersama keluarga? Kota Belanda punya Mini Circus pada 21 Maret dan Unicycle Juggler pada 28 Maret. Pertunjukannya ringan dan ramah anak.