JPNN.com - Otomotif - Motor

Mau Liburan Akhir Tahun Naik Vespa? Perhatikan Hal Ini

Jumat, 26 Desember 2025 – 10:08 WIB
Melakukan perjalanan pada akhir tahun menggunakan Vespa kesayangan bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. ilustrasi. Foto: Vespa

jpnn.com, JAKARTA - Banyak sebagian masyarakat menggunakan sepeda motor melakukan perjalanan mudik atau liburan akhir tahun ke rumah sanak saudara.

Sebab, motor merupakan kendaraan alternatif untuk digunakan perjalan jalan.

Bagi pengguna yang terpaksa menggunakan sepeda motor, khususnya jenis Vespa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar selamat sampai tujuan.

Melakukan perjalanan pada akhir tahun menggunakan Vespa kesayangan bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Namun, layaknya sepeda motor pada umumnya, kondisi dan kesehatan kendaraan tetap harus menjadi perhatian utama jika ingin digunakan untuk perjalanan mudik jarak jauh, terutama untuk Vespa yang tak lagi muda.

Scooter VIP, workshop spesialis grup Piaggio, seperti Vespa dan Piaggio mengungkap bahwa faktor keselamatan menjadi hal utama yang tidak boleh diabaikan, terutama karena kondisi jalan saat mudik sering kali berbeda, dan lebih menantang dibanding penggunaan harian.

Menurutnya, pemeriksaan paling dasar dan wajib dilakukan sebelum perjalanan jauh adalah kondisi aki, ban, oli, serta sistem kelistrikan.

“Kalau mau dipakai buat mudik, harus dicek menyeluruh, untuk memastikan kondisi kendaraan benar-benar prima, yang paling pertama harus diperiksa adalah kondisi aki, apa lagi kalau Vespa tua,” ujar pendiri Scooter VIP Workshop, Dennil Sagita, dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Melakukan perjalanan pada akhir tahun menggunakan Vespa kesayangan bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan.

