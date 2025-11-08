Mau Merasakan Suasana Ala Bangkok? Datang Saja ke Little Siam PIK2, Ada Nuansa Thailand Autentik Banget!

jpnn.com, JAKARTA - Ingin berlibur ke Thailand tetapi belum sempat? Sekarang tak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk menikmati suasana seperti di Negeri Gajah Putih itu, karena suasana ala Bangkok sebentar lagi bisa dirasakan di Little Siam PIK2 yang masih di sekitar Jakarta.

Little Siam adalah kawasan tematik terbaru di Milenial Park PIK2. Kehadirannya siap menjadi magnet baru bagi pencinta kuliner, wisata, dan gaya hidup modern.

Mengusung konsep arsitektur khas Thailand, Rukan Little Siam dirancang unik dengan sentuhan budaya yang kuat. Ada delapan rupang dewa-dewi di dalamnya, termasuk Si Mian Fo yang terinspirasi dari kawasan Ratchaprasong, Bangkok.

Kehadiran elemen budaya itu tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga menjadi daya tarik spiritual dan visual bagi pengunjung yang datang untuk berdoa ataupun sekadar berfoto.

Yang menarik, Little Siam dikelilingi kawasan hunian padat seperti Rumah Milenial, Pasir Putih Residences, Sapporo Residences, hingga Permata Golf Residences. Total sudah ada lebih dari 90 ribu penghuni di radius hanya lima menit!

Dengan pasar yang sudah terbentuk sebesar ini, peluang bisnis food and beverage (F&B) dan retail di kawasan itu jelas terbuka lebar bagi pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan.

"Kawasan ini dengan suasananya yang memikat penuh warna, ibarat Bangkok di PIK2. Lebih dari tempat belanja, tetapi juga tempat menikmati pengalaman religi, festival, dan lifestyle yang memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung,” kata Director Marketing PIK2 Lucia Aditjakra, dalam keterangannya, Sabtu (8/11).

Fasilitas di Little Siam PIK2 pun lengkap. Ada children playground, jogging track, jalur sepeda, photo spot estetik, hingga event hall yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan komunitas.