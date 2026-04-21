Mau Nonton Final Proliga 2026? Simak Harganya di Sini

Selasa, 21 April 2026 – 18:48 WIB
Ilustrasi pertandingan final Proliga 2026 yang mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia seri Semarang di GOR Jatidiri. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Final Proliga 2026 akan menggunakan format baru dengan sistem best of three.

Artinya, tim yang lebih dahulu meraih dua kemenangan akan keluar sebagai juara.

Sobat Negeriku yang ingin menonton pertandingan final Proliga 2026 harus merogoh kocek lebih dalam.

Tiket partai final dijual mulai dari Rp 200 ribu per pertandingan dan paling mahal seharga Rp 400 ribu.

Sementara itu, tiket perebutan posisi ketiga dibanderol Rp 200 ribu untuk sektor putra dan putri.

Grand final Proliga 2026 akan bergulir pada Jumat (24/4/2026) pukul 15.00 WIB.

Partai puncak Proliga 2026 sektor putra akan mempertemukan Jakarta LavAni melawan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Kedua tim akan kembali bertemu di partai puncak untuk keempat kalinya secara beruntun sejak Proliga 2022 di Sentul.

Mekanisme pembelian tiket babak final Proliga 2026 dengan format best of three series di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (24/4)

