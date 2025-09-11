Maulid Akbar Sabilu Taubah, Kakorlantas Titip Pesan Taat Berlalu Lintas

Kamis, 11 September 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, BLITAR - Peringatan Maulid Akbar yang digelar Majelis Ta’lim Sabilu Taubah berlangsung khidmat pada Senin (8/9) di Markas Pusat Majelis Sabilu Taubah, Blitar.

Acara yang dipenuhi ribuan jemaah itu menghadirkan rangkaian selawat, tausiyah, doa bersama, serta penampilan hadrah dari hadrohsabilutaubah.official.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum MUI Pusat KH Anwar Iskandar, pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri KH AHS Zamzami Mahrus, dan pengasuh Majelis Ta’lim Sabilu Taubah KH. Muhammad Iqdam Kholid.

Dalam acara itu, KH. Muhammad Iqdam Kholid yang juga pendiri Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, menyampaikan imbauan dari Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho agar jemaah senantiasa menaati aturan lalu lintas.

“Saya menyampaikan ada programnya Pak Kakorlantas, dari Jenderal Agus. Jemaah Sabilu Taubah harus taat lalu lintas, seluruh Indonesia harus taat lalu lintas. Empat kali empat sama dengan enam belas, siap tidak siap jemaah ST harus taat lalu lintas,” ujar pria yang karib disapa Gus Iqdam itu.

Melalui Gus Iqdam, Kakorlantas berpesan agar jamaah selalu tertib berlalu lintas, karena lalu lintas adalah cermin budaya bangsa.

Dalam momentum Hari Keselamatan Lalu Lintas, polantas berharap kesadaran kolektif ini bisa tumbuh demi keselamatan bersama. (cuy/jpnn)