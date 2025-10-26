Maulid Nabi Bareng Gus Iqdam, Zaki Iskandar: Golkar Bersama Masyarat dalam Syiar Islam

jpnn.com, JAKARTA - DPD Golkar DKI Jakarta turut serta dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta Velodrome International, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025).

Acara yang juga rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar ini dihadiri ribuan jemaah.

Dai kondang Gus Iqdam hadir sebagai penceramah utama.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar hadir mendampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta jajaran petinggi partai lainnya.

Menurut Zaki, Golkar menjadi wadah bagi organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi Islam, serta rutin mengadakan kegiatan perayaan hari besar Islam.

"Ini semua memberikan gambaran bahwa Partai Golkar itu memang bersama-sama masyarakat, terutama dalam syiar Islam," kata Zaki.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi organisasi kemasyarakatan terutama Islam dalam memperingati hari besar Islam.

Mantan Bupati Tangerang dua periode ini menambahkan untuk Golkar DKI Jakarta sendiri rutin menggelar kegiatan keagamaan untuk menanamkan dan meningkatkan keimanan.