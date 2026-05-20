Mauricio Souza Antar Persija Cetak Sejarah, tetapi Masa Depannya Menggantung

jpnn.com - Mauricio Souza berhasil meninggalkan jejak positif pada musim perdananya bersama Persija Jakarta di Super League 2025/26.

Meski belum mampu mempersembahkan trofi juara, pelatih asal Brasil itu sukses membawa Macan Kemayoran melampaui catatan poin terbaik klub dalam satu musim kompetisi.

Persija kini telah mengumpulkan 68 angka dan masih berpeluang menambah koleksi menjadi 71 poin jika mampu menundukkan Semen Padang pada laga pemungkas.

Sebelumnya, rekor poin tertinggi Macan Kemayoran tercipta pada musim 2022/23 saat finis di posisi runner up dengan 66 poin.

Namun, di tengah pencapaian impresif tersebut, Mauricio belum mau berbicara banyak soal kelanjutan kariernya di ibu kota.

Eks pelatih Madura United itu mengaku masih menunggu keputusan manajemen terkait nasibnya untuk musim depan.

"Yang pasti, Persija memiliki skuad yang sangat kuat dan saya sangat puas dengan para pemain yang ada saat ini," ucapnya.

Pelatih berusia 51 tahun itu juga belum bisa memastikan siapa saja pemain yang akan bertahan atau meninggalkan tim pada musim depan.