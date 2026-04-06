Mauricio Souza Belum Nilai Cyrus Margono Seusai Persija Jakarta Kalah dari Bhayangkara FC

jpnn.com - Penampilan Cyrus Margono bersama Persija Jakarta di BRI Super League 2025/26 menjadi sorotan setelah Macan Kemayoran menelan kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pada laga ini, Persija kalah dengan skor 2-3 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026).

Rizky Ridho dan kolega sejatinya mampu unggul lebih dahulu melalui gol cepat Rayhan Hannan pada menit pertama serta tambahan dari Fabio Calonego (62').

Namun, momentum pertandingan berubah setelah Jordi Amat menerima kartu merah pada menit ke-49.

Kehilangan satu pemain membuat permainan Persija menurun, terutama dalam transisi dari menyerang ke bertahan.

Alhasil jala gawang Persija yang dikawal Cyrus Margono bobol melalui brace Moussa Sidibe pada menit ke-28, 90+4' dan satu gol Dendy Sulistyawan (86').

Pelatih Persija Mauricio Souza belum ingin memberikan penilaian terhadap performa Cyrus Margono.

Mantan pelatih Madura United itu perlu meninjau ulang laga kontra Bhayangkara FC sebelum mengevaluasi pemain naturalisasi berdarah Indonesia–Amerika Serikat tersebut.