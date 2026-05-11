Mauricio Souza Bilang Persija 19, Persib Bandung 7

jpnn.com - JAKARTA – Persija Jakarta kalah dari Persib Bandung dengan skor 1-2 pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai permainan timnya lebih baik, meski takluk dalam laga El Clasico Indonesia itu.

Kekalahan tersebut sekaligus menutup peluang Macan Kemayoran untuk bersaing dalam perebutan gelar juara Super League musim ini.

“Permainan kami hari ini sebenarnya lebih baik daripada Persib. Statistik menunjukkan kami lebih dominan. Kami menciptakan 19 peluang, sementara Persib hanya tujuh. Seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan ini,” ujar Souza seusai laga.

Persija sebenarnya tampil menjanjikan pada awal pertandingan dan sempat unggul lebih dulu lewat gol Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-19.

Namun, Persib mampu membalikkan keadaan melalui dua gol Adam Alis pada menit ke-28 dan ke-37.

Mauricio menilai timnya tampil agresif dan mampu menguasai jalannya pertandingan.

Pelatih asal Brasil itu menyebut para pemain Persija sudah memperlihatkan karakter permainan yang diinginkannya, meski hasil akhir tidak berpihak kepada mereka.