Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mauricio Souza Blak-blakan Ungkap Masa Depannya, Masih di Persija?

Minggu, 24 Mei 2026 – 05:15 WIB
Mauricio Souza Blak-blakan Ungkap Masa Depannya, Masih di Persija? - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Masa depan Mauricio Souza menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan setelah kompetisi Super League musim ini resmi berakhir, terutama karena performa Persija yang mampu bersaing di papan atas hingga pekan terakhir.

Mauricio Souza menyebut dirinya dan manajemen klub Persija Jakarta sama-sama tertarik melanjutkan kontrak untuk menangani tim tersebut menghadapi kompetisi Super League musim mendatang.

"Sesuatu yang bisa saya katakan ialah ada ketertarikan dari klub agar saya tetap bertahan dan saya pun memiliki ketertarikan yang sama," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers seusai laga melawan Semen Padang di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5).

Baca Juga:

Mauricio Souza mengatakan bahwa dirinya bersama pihak manajemen sama-sama menunjukkan ketertarikan agar kerja sama dapat terus berlanjut.

Meski demikian, juru taktik asal Brasil itu mengatakan beberapa hal masih perlu disepakati untuk melanjutkan kerja sama tersebut.

"Saya yakin hal itu akan terjadi besok atau lusa," tutur dia.

Baca Juga:

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proses pembahasan kontrak baru kemungkinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

Jika tidak ada hambatan berarti, peluang Mauricio bertahan di kursi pelatih Persija untuk musim berikutnya terbuka cukup besar.

Persija kehilangan sekitar 11 poin di markas sendiri, bagaimana kontrak Mauricio Souza?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Mauricio Souza  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp