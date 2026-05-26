Mauricio Souza Bocorkan Masa Depannya di Persija, Ada Syarat yang Harus Dipenuhi?

Selasa, 26 Mei 2026 – 04:35 WIB

jpnn.com - Mauricio Souza akhirnya buka suara soal nasibnya bersama Persija Jakarta. Pelatih asal Brasil itu belum memberikan jawaban pasti terkait kelanjutan kariernya di ibu kota.

Ini merupakan musim perdana Mauricio Souza menukangi Persija Jakarta.

Pada debutnya, Mauricio berhasil membawa Macan Kemayoran finis di peringkat ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin.

Macan Kemayoran menutup kompetisi dengan catatan 22 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kali kalah.

Meski belum mampu membawa Persija meraih trofi juara, performa tersebut tetap dianggap cukup menjanjikan untuk menjadi fondasi menuju musim berikutnya.

Pelatih berusia 52 tahun itu bahkan mencatatkan rekor poin tertinggi yang diraih Persija dalam satu musim sejak era Liga 1 bergulir pada 2017.

Juru taktik asal Brasil itu mengaku ada keinginan dari Persija untuk melanjutkan kerja sama dengannya.

"Saya paham banyak yang ingin tahu apakah saya akan tetap di sini atau tidak."