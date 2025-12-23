Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mauricio Souza Buka 2 Momen Krusial di Balik Kekalahan Persija Jakarta dari Semen Padang

Selasa, 23 Desember 2025 – 08:30 WIB
Persija Jakarta (jersei putih) saat melakoni laga melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Senin (22/12/2025). Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta harus pulang dengan tangan kosong dalam lawatannya ke markas Semen Padang pada pekan ke-15 BRI Super League.

Pertandingan Semen Padang vs Persija di Stadion Haji Agus Salim, Senin (22/12/2025) malam, berakhir dengan skor 1-0.

Hasil tersebut terasa menyakitkan karena Persija sejatinya mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Persija Lebih Dominan dari Semen Padang

Tim ibu kota mencatat penguasaan bola hingga 60 persen meski harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-37 setelah Figo Dennis menerima kartu kuning kedua.

Situasi makin sulit ketika Fabio Calonego juga diusir wasit pada menit ke-90+6.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini terjadi pada menit ke-83. Kesalahan antisipasi Jordi Amat saat berusaha membuang bola justru berujung pada gol untuk Semen Padang.

Mauricio Souza Akui Performa Persija Belum Maksimal

Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza mengakui timnya tidak tampil optimal, terlepas dari keputusan wasit yang menjadi sorotan.

Dia menilai permainan anak asuhnya masih jauh dari standar yang diharapkan, terutama pada aspek kreativitas dan ketepatan umpan.

