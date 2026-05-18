Mauricio Souza Melihat Sesuatu yang Istimewa dari Persija Jakarta

Senin, 18 Mei 2026 – 07:16 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengaku puas dengan respons yang diperlihatkan anak asuhnya setelah berhasil membawa pulang kemenangan penting dari markas Persik Kediri.

Bertanding di Stadion Brawijaya, Jumat (16/5/2026), Macan Kemayoran menaklukkan tuan rumah dengan skor 3-1.

Persik sempat memimpin terlebih dahulu pada menit ke-23 melalui gol Jose Enrique.

Namun, Persija mampu menunjukkan karakter kuat hingga membalikkan keadaan lewat aksi Muhammad Rayhan Hannan (25') serta brace Gustavo Almeida (63', 65).

Mauricio menilai anak asuhnya layak mendapatkan hasil maksimal karena menunjukkan mentalitas kuat sepanjang pertandingan.

"Saya rasa kami pantas menang. Saya tahu kami harus siap menghadapi apa yang akan terjadi."

"Namun, saya ingin mengucapkan selamat kepada Persik Kediri, saya sangat senang melihat tim yang berusaha bermain dengan ide yang sangat jelas," ucapnya.

Pelatih asal Brasil itu mengaku Persik sempat memberi tekanan dan tampil lebih dominan.

