Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mauricio Souza Optimistis Bisa Bawa Persija Curi Poin Penuh di Kandang Bhayangkara FC

Sabtu, 04 April 2026 – 19:25 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza saat memimpin latihan Persija Training Ground, Bojongsari. Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bertekad mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Dijadwalkan tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan melawat ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) mulai pukul 15.30 sore WIB.

Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk meraih poin penuh di kota Tapis Berseri tersebut.

Baca Juga:

Tim milik Kepolisian tersebut tercatat tampil digdaya di hadapan publik sendiri dengan baru kalah dua kali saat bermain kandang.

Dua kekalahan tersebut tercatat didapatkan The Guardians saat jumpa Malut United (0-1) dan Borneo FC (1-2).

Juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu berharap anak asuhannya bermain menekan untuk bisa memelihara peluang meraih kemenangan.

Baca Juga:

“Bhayangkara FC tengah dalam tren positif. Kami harus bermain efektif dalam menyerang dan membuat gol setelah membuat situasi.”

“Meraih kemenangan tidak mudah tapi kami harus percaya diri dan optimis,” ungkap manajer asal Brasil itu.

super league 2026  Persija Jakarta  Bhayangkara Presisi Lampung FC  Bhayangkara Presisi Lampung FC vs Persija 
BERITA SUPER LEAGUE 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp