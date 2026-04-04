Mauricio Souza Optimistis Bisa Bawa Persija Curi Poin Penuh di Kandang Bhayangkara FC

Sabtu, 04 April 2026 – 19:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bertekad mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Dijadwalkan tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan melawat ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) mulai pukul 15.30 sore WIB.

Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk meraih poin penuh di kota Tapis Berseri tersebut.

Tim milik Kepolisian tersebut tercatat tampil digdaya di hadapan publik sendiri dengan baru kalah dua kali saat bermain kandang.

Dua kekalahan tersebut tercatat didapatkan The Guardians saat jumpa Malut United (0-1) dan Borneo FC (1-2).

Juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu berharap anak asuhannya bermain menekan untuk bisa memelihara peluang meraih kemenangan.

“Bhayangkara FC tengah dalam tren positif. Kami harus bermain efektif dalam menyerang dan membuat gol setelah membuat situasi.”

“Meraih kemenangan tidak mudah tapi kami harus percaya diri dan optimis,” ungkap manajer asal Brasil itu.