Mauricio Souza Tegaskan Persija Jakarta Siap Mengacaukan Perebutan Juara

Selasa, 28 April 2026 – 19:24 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menunjukkan sinyal bahwa mereka belum kehabisan tenaga dalam persaingan juara BRI Super League 2025/26.

Kemenangan telak 4-0 atas Persis Solo pada Senin malam (27/4/2026) menjadi bukti bahwa Macan Kemayoran masih menyimpan ambisi besar.

Penampilan Persija kali ini jauh berbeda dibanding dua pertandingan sebelumnya yang sempat menuai kritik.

Sebelumnya, lini serang Persija dinilai kurang tajam dalam mengonversi peluang.

Namun, saat menghadapi Persis, permainan tim ibu kota terlihat lebih agresif dengan distribusi bola yang mengalir lebih cepat dan variasi serangan yang lebih tajam.

Empat gol Persija ke gawang Persis lahir dari empat pemain berbeda, yakni Allano Lima, Jean Mota, Paulo Ricardo, dan Gustavo Almeida.

Tambahan tiga poin ini membuat harapan Persija untuk menutup musim dengan hasil positif tetap terjaga.

Masih ada empat pertandingan yang akan menentukan bagaimana posisi akhir mereka di klasemen Super League.

