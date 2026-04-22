JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mauricio Souza Terus Terang! Ada Celah di Persija Menjelang Lawan PSIM

Rabu, 22 April 2026 – 09:15 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi menjelang jumpa PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan PSIM vs Persija akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4/2026).

Macan Kemayoran membidik hasil maksimal untuk melanjutkan tren positif yang tengah mereka bangun.

Sebelum laga ini, Persija meraih dua kemenangan beruntun, masing-masing menghadapi Persebaya Surabaya (3-0) dan PSBS Biak (1-0).

Rangkaian hasil itu membuat kepercayaan diri Rizky Ridho dan kawan-kawan makin terangkat.

Namun, Pelatih Persija Mauricio Souza mengakui persiapan tim kali ini tidak berjalan ideal.

Waktu recovery yang singkat serta perubahan lokasi pertandingan menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya.

"Persiapan kami sangat terbatas karena jarak antarpertandingan cukup dekat. Selain itu, kami sempat mengira laga akan digelar di Yogyakarta, bukan di Bali."

Mauricio Souza buka suara soal kondisi Persija jelang lawan PSIM. Di balik optimisme, ada masalah yang diakui.

