JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mauro Zijlstra Datang, Patrick Kluivert Ungkap Persiapan Indonesia Lawan Taiwan

Rabu, 03 September 2025 – 02:02 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia menggelar latihan perdana menjelang laga persahabatan melawan Taiwan.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert memimpin langsung latihan tersebut di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (2/9).

Juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 tersebut menilai anak asuhannya dalam kondisi terbaik menghadapi laga akbar tersebut.

Patrick Kluivert menyebut persiapan Timnas Indonesia sempat terganggu dengan batalnya uji coba melawan Kuwait.

Oleh sebab itu, dirinya kini langsung mengalihkan fokus untuk bisa mempersiapkan tim menghadapi Taiwan.

“Tentu saja kami tidak terlalu senang karena dua minggu sebelum pertandingan, sulit untuk menemukan lawan yang tepat. Tetapi untungnya kami menemukan Taiwan yang ingin bermain," ungkap Patrick Kluivert.

Menurutnya, laga melawan Taiwan tetap penting katena Timnas Indonesia punya pemain naturalisasi baru yaitu Mauro Zijlstra.

Pemain kelahiran 9 November 2004 itu kemungkinan bakal debut lantaran striker andalan Timnas Indonesia yakni Ole Romeny absen.

