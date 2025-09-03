Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mauro Zijlstra, Jawaban Darurat Timnas Indonesia Menjelang FIFA Matchday?

Rabu, 03 September 2025 – 09:57 WIB
Mauro Zijlstra, Jawaban Darurat Timnas Indonesia Menjelang FIFA Matchday? - JPNN.COM
Mauro Zijlstra saat berlaga bersama FC Volendam. Foto: Facebook/FC Volendam

jpnn.com - Timnas Indonesia kedatangan wajah baru, yakni striker Mauro Zijlstra menjelang FIFA Matchday awal September.

Striker berusia 20 tahun itu telah mengikuti sesi latihan di Lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa (2/9/2025).

Zijlstra sejatinya disiapkan untuk tampil bersama Timnas U-23 asuhan Gerald Vanenburg pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo.

Baca Juga:

Alasan Mauro Zijlstra Dipanggil Timnas Senior

Namun, proses administrasi yang tak kunjung rampung membuatnya gagal didaftarkan ke turnamen tersebut.

Patrick Kluivert kemudian memutuskan untuk menarik pemain FC Volendam itu untuk bergabung tim senior.

"Sebenarnya dia disiapkan untuk U-23 bersama pelatih Gerald (Vanenburg). Namun, berdaraskan situasi terkini, saya putuskan membawanya ke timnas senior," ujar Kluivert.

Pelatih tim senior, Patrick Kluivert, kemudian memutuskan untuk menarik penyerang 20 tahun itu ke skuad utama.

Kehadiran Zijlstra menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi Indonesia. Pasalnya, Skuad Garuda kehilangan striker utama Ole Romeny akibat cedera.

Timnas Indonesia kedatangan wajah baru, yakni striker Mauro Zijlstra menjelang FIFA Matchday awal September.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mauro Zijlstra  Timnas Indonesia  Patrick Kluivert  Ole Romeny  FIFA Matchday 
BERITA MAURO ZIJLSTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp