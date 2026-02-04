Close Banner Apps JPNN.com
Mauro Zijlstra Mendarat di Ibu Kota, Apa Rencana Persija Jakarta?

Rabu, 04 Februari 2026 – 15:11 WIB
Mauro Zijlstra resmi berseragam Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Mauro Zijlstra resmi mendarat di ibu kota. Striker berdarah Belanda itu telah meneken kontrak dengan Persija Jakarta.

Pemain berusia 20 tahun itu dikontrak dengan durasi cukup panjang, yakni 2,5 musim.

Perekrutan Mauro menjadi sinyal kuat bahwa Persija serius menyiapkan fondasi skuad yang kompetitif untuk musim-musim mendatang.

Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca menegaskan bahwa keputusan merekrut Mauro Zijlstra telah melalui pertimbangan matang, baik untuk kebutuhan saat ini maupun rencana jangka panjang klub.

"Kami melihat Mauro sebagai pemain muda dengan potensi besar dan masa depan yang menjanjikan."

"Di musim ini dia akan menambah kedalaman skuad Persija. Selain itu, kehadiran Mauro adalah bagian dari proses membangun tim yang kuat, bukan hanya untuk satu musim, tetapi untuk beberapa musim ke depan," tegas Prapanca.

Mauro merupakan produk lingkungan sepak bola Belanda yang dikenal ketat dalam pembinaan pemain muda.

Dia mengawali perjalanan kariernya di akademi AZ Alkmaar pada 2019, sebelum melanjutkan mimpinya bersama Amsterdamsche FC.

Mauro Zijlstra resmi berseragam Persija Jakarta. Apa peran striker muda lulusan Belanda ini dalam rencana Macan Kemayoran?

