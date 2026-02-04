Close Banner Apps JPNN.com
Mauro Zijlstra Tak Menutup-nutupi Perasaannya di Persija Jakarta

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:05 WIB
Mauro Zijlstra saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Mauro Zijlstra akhirnya angkat bicara setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Persija Jakarta.

Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan dirinya datang dengan kesiapan penuh untuk menghadapi tuntutan tinggi bersama Macan Kemayoran.

Mauro menyadari betul status Persija sebagai salah satu klub besar di Indonesia yang selalu dibebani target tinggi setiap musim.

Namun, alih-alih merasa tertekan, kondisi tersebut justru menjadi pemicu semangat baginya untuk berkembang.

"Saya sangat siap menyambut tantangan di sini."

"Persija adalah tim besar yang memiliki target juara musim ini. Saya sangat antusias menerima tantangan ini," tegas Mauro.

Penyerang kelahiran Zaandam, Belanda, tersebut juga mengaku kepindahannya ke Persija mendapat dukungan penuh dari keluarga.

Baginya, bergabung dengan klub sebesar Persija merupakan langkah penting dalam perjalanan karier profesionalnya.

Mauro Zijlstra tak menutup-nutupi perasaannya setelah gabung Persija Jakarta. Pernyataannya menarik perhatian.

