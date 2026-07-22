Mauro Zijlstra Terancam Out dari Piala AFF 2026, Herdman Buka Peluang Tambah Pemain?

jpnn.com - Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra terancam dicoret dari skuad Piala AFF 2026 setelah mengalami cedera.

Situasi tersebut berpotensi mengubah komposisi Skuad Garuda jelang bergulirnya turnamen antarnegara Asia Tenggara itu.

"Sayang sekali. Dalam salah satu sesi latihan, dia (Mauro Zijlstra) merasakan sesuatu di paha belakangnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, cedera ini akan membuatnya absen setidaknya selama sebagian turnamen," kata pelatih John Herdman.

Herdman mengakui kondisi tersebut membuka peluang perubahan skuad pada saat-saat terakhir. Pelatih asal Inggris itu bisa saja memanggil pemain baru sebelum daftar final diserahkan kepada panitia.

"Kita lihat saja nanti. Mungkin ada pemain lain yang bergabung dengan kami. Hanya waktu yang akan menjawabnya," ujar Herdman.

Apabila Mauro benar-benar dicoret, Herdman masih memiliki sejumlah opsi di lini depan.

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Nama-nama seperti Hokky Caraka, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struick, hingga Eksel Runtukahu siap bersaing memperebutkan tempat di sektor penyerangan Timnas Indonesia.

Meski mengaku kecewa dengan cedera yang menimpa Mauro, Herdman menegaskan kepentingan tim tetap menjadi prioritas.