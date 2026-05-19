Mauro Zijlstra Ungkap Perasaan Sesungguhnya Seusai Comeback Bersama Persija Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 – 03:23 WIB

jpnn.com - Mauro Zijlstra akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Persija Jakarta setelah harus absen panjang akibat cedera hamstring.

Laga kontra Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (16/5/2026), menjadi panggung comeback bagi penyerang muda berusia 21 tahun itu.

Sebelumnya, Zijlstra menepi dari lapangan hijau selama tiga bulan.

Kembalinya Zijlstra menjadi momen yang cukup emosional mengingat dia terakhir kali tampil untuk Persija saat menghadapi PSM Makassar pada 20 Februari 2026.

Tak lama setelah itu, nasib kurang beruntung menimpanya. Cedera hamstring yang dialami saat sesi latihan menjelang laga kontra Borneo FC membuatnya harus menjalani proses pemulihan panjang.

Setelah kembali merumput, eks pemain Volendam itu mengaku sangat bersyukur akhirnya bisa kembali membantu tim di pertandingan resmi.

Apalagi, Persija sukses meraih tiga poin dari lawatan ke markas Persik.

"Senang mengenakan seragam Persija setelah tiga bulan absen dan yang kami bisa mendapat tiga poin," ucapnya.