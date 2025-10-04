Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Maverick Vinales Pamit dari MotoGP Indonesia 2025, Ada Apa?

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 14:17 WIB
Maverick Vinales. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - Pembalap Tech3 Maverick Vinales secara mengejutkan memutuskan mundur dari perhelatan MotoGP Indonesia 2025.

Lewat pengumuman resmi di media sosial, Tech3 Racing mengonfirmasi bahwa Vinales tidak akan ambil bagian dalam sprint race maupun balapan utama.

"Sudah diputuskan bersama tim bahwa Maverick akan fokus pada pemulihan bahu kirinya," tulis Tech3.

Baca Juga:

Cedera Lama yang Kambuh

Vinales masih bergulat dengan cedera bahu kiri yang dia alami akibat highside brutal pada sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2025, Agustus lalu.

Cedera itu membuatnya absen di empat seri beruntun, sebelum akhirnya mencoba kembali bersaing di Mandalika.

Namun, kondisi fisiknya ternyata belum siap. Pada hari pertama rangkaian MotoGP Indonesia 2025, Jumat (3/10), Vinales bahkan sempat mengisyaratkan kemungkinan absen lebih lama hingga akhir musim jika proses pemulihan tak berjalan mulus.

Baca Juga:

Tech3 Kehilangan Andalan

Tanpa Vinales, Tech3 hanya menyisakan Brad Binder sebagai wakil di lintasan. Pembalap asal Afrika Selatan itu akan start dari posisi ke-15 dalam sprint race maupun balapan utama, dengan beban lebih berat mengingat absennya rekan setim.

Mundurnya Vinales bukan hanya kabar buruk bagi Tech3, tetapi juga bagi publik Indonesia yang sudah menantikan penampilan mantan rider Yamaha dan Aprilia itu di Sirkuit Mandalika.

TAGS   motogp indonesia 2025  Maverick Vinales  MotoGP Mandalika  MotoGP Indonesia  MotoGP 
