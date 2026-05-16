JPNN.com - Otomotif - Motor

MAXI Tour Boemi Nusantara: Menikmati Eksotisme Alam dan Budaya Bumi Ruwa Jurai

Sabtu, 16 Mei 2026 – 06:04 WIB
Etape ke-3 Maxi Tour Boemi Nusantara 2026 Jakarta-Lampung. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Etape ketiga MAXI Tour Boemi Nusantara (MTBN) 2026 sukses digelar dengan rute Jakarta-Lampung.

Dalam perjalanan sejauh lebih dari 500 kilometer itu, Yamaha turut mengajak para awak media yang tergabung dalam Journalist MAX Community (JMC).

Sebanyak 28 anggota JMC ambil bagian dalam perjalanan yang bukan sekadar touring, tetapi juga menjadi ajang menikmati pesona alam dan budaya Lampung.

Mulai dari wisata pantai, perbukitan, hingga destinasi bahari menjadi bagian dari eksplorasi selama tiga hari perjalanan.

Business Head PT. Lautan Teduh Interniaga Lampung selaku Main Dealer Yamaha area Lampung, Yagi Adisuseno mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkenalkan potensi wisata Lampung kepada masyarakat luas.

Menurut dia, MTBN bukan hanya soal touring dan silaturahmi antaranggota komunitas, tetapi juga upaya memperlihatkan kekayaan destinasi wisata yang dimiliki Bumi Ruwa Jurai.

“Kami berharap melalui MTBN makin banyak masyarakat yang melihat bahwa Lampung memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik dibanding daerah lainnya di Indonesia,” ujar Yagi dalam keterangannya.

Sebelum touring dimulai, para peserta lebih dahulu melakukan pengecekan motor di bengkel resmi Yamaha.

