Maxwell Bicara Mental Tim, Persija Jakarta Tak Goyah Hadapi Tekanan

Rabu, 14 Januari 2026 – 14:58 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta memilih menatap ke depan seusai menutup putaran pertama BRI Super League dengan kekecewaan.

Macan Kemayoran kalah tipis 0-1 saat menyambangi markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Kini, tim ibu kota langsung mengalihkan konsentrasi pada persiapan paruh musim kedua tanpa berlarut-larut memikirkan hasil laga terakhir.

Baca Juga: Persija Jakarta Tetap Tegap Menyambut Putaran Kedua BRI Super League

Winger Persija Emaxwell Souza menilai satu kekalahan tidak boleh mengaburkan progres yang sudah dibangun tim sejak awal kompetisi.

Menurutnya, setiap pertandingan tetap memberi pelajaran penting bagi tim.

"Belajar, berkembang, dan kembali lebih kuat. Perjuangan berlanjut, dan tujuan kami tetap sama," ucap pemain asal Brasil itu.

Maxwell menegaskan bahwa kondisi tim tetap solid meski menghadapi tekanan besar.

Dengan kompetisi yang masih panjang, Persija diyakini akan memanfaatkan jeda paruh musim untuk memperbaiki detail permainan.(persija/mcr15/jpnn)