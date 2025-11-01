Maxwell Menggila! Cek Hasil, Jadwal & Klasemen Super League

Sabtu, 01 November 2025 – 07:14 WIB

jpnn.com - SOLO - Persija Jakarta pantas berterima kasih kepada salah satu bintangnya Emaxwell Souza -biasa disapa Maxwell.

Berkat penampilan gila penyerang Brasil berusia 30 tahun itu, Persija menang 3-1 dari PSBS Biak pada laga pekan ke-11 Super League di Stadion Manahan, Solo, Jumat (31/10) malam WIB.

Maxwell mencetak hattrick, membuat dia mengoleksi delapan gol musim ini. Tiga gol itu meredam perlawanan PSBS Biak yang tampil gigih menghadapi Persija.

Trigol Maxwell menyelamatkan Persija yang tampil 'biasa saja' lantaran harus melakoni partai usiran (kandang diperbaiki), tanpa keramaian Jakmania.

Lihat statistik pertandingan dengan cara menggeser IG di atas.

Kemenangan dari PSBS itu menjadi yang ketiga kalinya secara beruntun setelah mengalahkan Persebaya (3-1) dan Madura United (1-0).