May Day 2026, Monas Dipenuhi Buruh, Ojol Juga Turun

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan massa buruh dari berbagai serikat telah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5). Pantauan di lokasi menunjukkan massa telah memenuhi kawasan tersebut sejak pukul 08.18 WIB, dengan sebagian besar merapat ke panggung utama lapangan barat Monas.

Kawasan Monas tampak warna-warni oleh beragam atribut aksi dan bendera masing-masing serikat yang dikibarkan lebih tinggi dari ribuan massa.

Meski terjadi kepadatan, petugas gabungan TNI-Polri telah ditempatkan di beberapa titik untuk menunjang kelancaran acara. Di sejumlah ruas jalan juga terjadi kepadatan, dengan puluhan bus serta kendaraan pribadi pengangkut peserta May Day dikawal mobil Satlantas.

Kepadatan sempat mengular dari kawasan Kwitang hingga Jalan Medan Merdeka Barat, namun massa tetap antusias dan memilih berjalan kaki. Peserta aksi tidak hanya buruh, tetapi juga banyak komunitas ojek online (ojol) yang ikut hadir menyuarakan aspirasi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional 2026 di Monas pada hari ini. “Setelah berdialog langsung dengan kepala negara dan pemerintah, wacana aksi di depan gedung DPR RI berubah,” ujar Said.

Pada peringatan May Day 2026, diperkirakan sekitar 100 ribu massa buruh dari berbagai elemen serikat pekerja memadati Monas.

Selain di Jakarta, aksi Hari Buruh juga dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kota, di antaranya Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Batam, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, serta Morowali. (antara/jpnn)