May Day 2026: Tak Ada Aksi Buruh, Mahasiswa Turun ke Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (1/5/2026).

Mereka turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional.

Menariknya, bukannya buruh yang turun menyampaikan aspirasinya, justru mahasiswa.

Pantauan wartawan di lokasi, puluhan mahasiswa ini datang ke kawasan Gedung Sate sekitar pukul 16.30 WIB.

Mereka mengenakan jas almamater, dan satu per satu peserta mulai menyampaikan orasinya.

Perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Dika, mengatakan, kehadiran mahasiswa ini sebagai bentuk dukungan untuk para buruh yang dinilainya belum sejahtera.

"Setiap tahunnya tanggal 1 ini ditetapkan sebagai Hari Buruh, di mana nafas dan perjuangan para buruh ini tidak akan pernah usai dan tentunya setiap tahun ini pasti ada tuntutan-tuntutan untuk menyejahterakan buruh," kata Dika saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Dalam aksi demonstrasi hari ini, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan.