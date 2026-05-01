JPNN.com - Nasional - Humaniora

May Day di Jakarta, 5 Ribu Buruh Demo di DPR, Perwakilan Diterima Pimpinan Dewan

Jumat, 01 Mei 2026 – 10:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto di atas panggung peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Monas, pada Jumat (1/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menyebut peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di Jakarta, pada Jumat (1/5) ini difokuskan di dua titik.

Pertama, kata dia, kegiatan May Day Fest di Monas yang bakal dihadiri 300 ribu peserta dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pertama, Mayday Fest yang dilaksanakan di Monas, dihadiri oleh Bapak Presiden, dengan jumlah massa kurang lebih 300 ribu orang," kata Dekananto apel pengamanan demo hari buruh di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (1/5).

Selain di Monas, ujar Dekananto, titik peringatan Hari Buruh Internasional akan difokuskan ke Gedung DPR.

Menurutnya, kelompok dari Gebrak atau Gerakan Buruh Bersama Rakyat akan berdemonstrasi di depan DPR pada Jumat ini melibatkan lima ribu peserta.

"Kurang lebih 5.000 massa dari Banten, Jawa Barat, dan Tangerang Raya," kata Dekananto.

Jenderal bintang satu itu melanjutkan nantinya pimpinan DPR akan menerima perwakilan buruh yang berdemonstrasi.

"Massa akan datang pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan TVRI. Selanjutnya, perwakilan massa akan diterima oleh pimpinan DPR pada pukul 11.00," ujar Dekananto. 

Sebanyak lima ribu buruh demo di Jakarta pada May Day hari ini. Mereka akan demo di DPR.

May Day  Buruh  Hari Buruh  DPR  buruh demo 
