Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

May Day di Monas, Dirlantas Polda Metro Jaya Bakal Tindak Tegas Parkir Liar

Kamis, 30 April 2026 – 21:20 WIB
Personel Polri bersiap mengikuti apel kesiapan pasukan pengamanan peringatan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 24.980 personel untuk pengamanan aksi Hari Buruh di Jakarta yang berpusat di kawasan Monas dan depan Gedung DPR/MPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengambil langkah preventif guna menjaga ketertiban arus lalu lintas saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan berlangsung pada Jumat (1/5).

Fokus utama penjagaan terletak di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang kerap menjadi titik kumpul massa.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi keberadaan parkir liar yang berpotensi memicu kemacetan parah di jantung ibu kota.

“Satgas Gakkum sudah akan tersebar mulai nanti sore ini hingga esok hari untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujar Komarudin di Jakarta, Kamis.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektoral, termasuk Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) sekinanti jika terdapat potensi gangguan kelancaran acara.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta turut menyediakan kantong parkir untuk peserta aksi yang datang dari berbagai wilayah mengikuti perayaan di kawasan Monas tersebut.

Selain itu, pihaknya meminta Satpol PP dapat dikerahkan untuk mengantisipasi pedagang kaki lima terutama pada simpul-simpul yang pada, seperti di pintu Stasiun Gambir, kawasan Graha Pertamina dan Mabes AD, serta kawasan Bundaran Patung Kuda yang merupakan pintu masuk utama.

“Ya kalau nanti banyak pedagang-pedagang kaki lima tentu akan menghambat,” kata dia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

May Day  Hari Buruh Internasional  kawasan Monas  Parkir Liar 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp