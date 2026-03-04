Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Mayat Bocah Laki-laki Bersimbah Darah di Cipatat KBB Gegerkan Warga

Rabu, 04 Maret 2026 – 04:44 WIB
Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Mayat bocah laki-laki bersimbah darah ditemukan warga di sebuah rumah di Kampung Warung Tiwu, RT 02/16, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Penemuan mayat ini mengejutkan warga kampung pada Selasa (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah di lantai dua rumahnya di pinggir Jalan Raya Padalarang-Cipatat.

Jasad korban berinisial AS yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini pertama kali ditemukan oleh ibunya.

Ibu korban kemudian meminta tolong kerabatnya melaporkan penemuan jasad sang anak kepada Ketua RW.

"Tadi saya dikabari sama keluarganya itu sekitar jam 4 sore, saya langsung ke rumahnya sama RT. Tapi enggak berani ke atas (tempat korban ditemukan)," kata Ketua RW 16, Dadang Ansori, saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).

Dia kemudian melaporkan temuan itu ke kepolisian. Dadang tak mengetahui dengan persis bagaimana kondisi korban saat itu.

Setelah datang, polisi langsung memasang garis polisi di rumah tersebut. 

Seorang bocah laki-laki ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Polisi lakukan investigasi.

