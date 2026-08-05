Mayat Dalam Karung di Depok Korban Mutilasi, Pelaku Sangat Kejam

Rabu, 05 Agustus 2026 – 04:00 WIB

jpnn.com, DEPOK - Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat dalam karung di lapangan Kavling Depkes, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan korban ditemukan tanpa mengenakan pakaian.

Kedua tangan terikat kain berwarna putih, kedua kaki hilang mulai dari pangkal paha, terdapat luka terbuka pada leher.

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“Jenazah dimasukkan ke dalam karung beras yang dibungkus plastik hitam,” kata Budi di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan mayat jenis kelamin pria itu diduga korban mutilasi.

“Saat ditemukan kondisi jasad tangan terikat, dibungkus karung dan plastik hitam,” katanya, Selasa.

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Menurut dia, dalam penemuan jasad itu hanya terdapat bagian kepala, badan dan kedua tangannya, sementara kedua kaki sampai pangkal paha sudah tidak ada.

Made mengatakan petugas juga menemukan luka sayatan di bagian leher dan tidak ditemukan identitas korban. Diduga korban dimutilasi.