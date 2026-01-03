Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Mayat di Kepulauan Meranti Diduga Korban Kejahatan

Sabtu, 03 Januari 2026 – 10:56 WIB
Petugas mengevakuasi jenazah pria tanpa identitas yang ditemukan di Desa Tanjung Kedabu. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, KEPULAUAN MERANTI - Mayat laki-laki tanpa identitas (Mr. X) ditemukan terdampar di bawah pelantar Jalan Pelantar RT 001/RW 003, Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mayat pria itu ditemukan warga pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Setelah mendapat informasi personel Polsek Rangsang langsung bergerak ke lokasi kejadian.

Kapolre Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mengatakan saat dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP), korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan kondisi tubuh sudah kaku.

Korban mengenakan pakaian bertuliskan Tower Transit dan tidak ditemukan identitas diri pada tubuh korban.

“Berdasarkan kondisi awal, korban diduga telah meninggal dunia beberapa waktu sebelum ditemukan. Lokasi penemuan berada di wilayah pesisir, sehingga tidak tertutup kemungkinan korban berasal dari perairan sekitar atau terbawa arus laut dari wilayah lain,” jelas Aldi, Sabtu (3/1).

AKBP Aldi menambahkan setelah dilakukan pemeriksaan awal di TKP, personel Polsek Rangsang bersama tim Basarnas Kabupaten Kepulauan Meranti langsung mengevakuasi jenazah ke RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di sana dilakukan observasi medis untuk mengetahui penyebab kematian.

Ini ciri-ciri mayat yang ditemukan di Kepulauan Meranti. Diduga korban kejahatan.

