Mayat Perempuan Tanpa Identitas Gegerkan Warga Merah Mata Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan membusuk di area persawahan Dusun I, Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banyuasin I kemudian meluncur ke lokasi dan memasang garis polisi untuk mengamankan area sekitar.

Dalam penanganan awal, penyidik telah meminta keterangan dari dua orang saksi, yakni Kepala Desa Merah Mata serta warga yang pertama kali menemukan jenazah. Selain itu, tidak ditemukan barang bukti di sekitar lokasi penemuan.

Kondisi jenazah saat ditemukan sudah mengalami dekomposisi tingkat lanjut, sehingga sulit dikenali secara kasat mata.

Sekitar pukul 15.00 WIB, tim gabungan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang untuk proses lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Nandang Mu’min Wijaya membenarkan penanganan peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa proses penyelidikan berjalan sesuai prosedur.

“Personel kami telah bergerak cepat ke lokasi. Saat ini jenazah telah dibawa ke RS Bhayangkara untuk pemeriksaan forensik. Kami mengimbau masyarakat yang mengenali ciri-ciri korban agar segera melapor ke pihak kepolisian,” ungkap Nandang, Jumat (27/3/2026).

Nandang meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu proses identifikasi korban dengan menyampaikan informasi kepada Polsek setempat atau melalui layanan kepolisian 110.