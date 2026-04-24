Mayat Pria di Garut Teridentifikasi, Polisi Ungkap Fakta Ini

jpnn.com - Tim Polres Garut berhasil mengidentifikasi mayat pria yang ditemukan warga di Sungai Cipedes, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga setelah dilakukan pemeriksaan terkait kondisi jasad tersebut.

"Korban sudah diidentifikasi atas nama Dadan kelahiran 1991, warga Desa Cibunar, Kecamatan Malangbong," kata Kepala Seksi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Jumat (24/4/2026).

Polisi sebelumnya melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus penemuan mayat pria di tepi Sungai Cipedes, Kampung Karamat, Desa Citeras, Kecamatan Malangbong, Kamis (23/4) petang.

Hasil dari penyelidikan itu berhasil mengungkap identitas jasad bernama Dadan, warga Malangbong yang sehari sebelumnya keluarga tidak mengetahui keberadaan korban.

"Dugaan sementara korban hanyut di sungai," katanya.

Polisi bersama tim medis setempat sudah melakukan pemeriksaan terkait kondisi jasad korban saat awal ditemukan maupun setelah dibawa ke rumah sakit.

Hasilnya, tidak ditemukan adanya tindak kekerasan pada tubuh korban, sehingga pihaknya menyimpulkan tidak ada unsur dugaan tindak pidana seperti bekas penganiayaan terkait meninggalnya korban.