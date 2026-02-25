Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Mayat Pria Ditemukan di Ciliwung, Siapa Dia?

Rabu, 25 Februari 2026 – 04:50 WIB
Mayat Pria Ditemukan di Ciliwung, Siapa Dia?
Petugas evakuasi mayat laki-laki Kali Ciliwung, Jalan Tanjung Barat Blok Buni RT 09/RW 01, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). ANTARA/HO-Polsek Jagakarsa

jpnn.com, JAKARTA - Mayat pria ditemukan di Kali Ciliwung, Jalan Tanjung Barat Blok Buni, RT 09/RW 01, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi membenarkan penemuan mayat itu.

"Ditemukan Selasa sore pukul 17.00 WIB di Kali Ciliwung yang melintasi Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan," katanya kepada wartawan, Selasa.

Nurma mengatakan sekitar waktu itu ada beberapa orang yang sedang mancing dan melihat mayat yang sedang mengapung di Kali Ciliwung.

Selanjutnya, kedua saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Roni selaku Babinkamtibmas Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pukul 18.00 WIB.

"Sekitar pukul 19.20 WIB, mayat dievakuasi dari Kali Ciliwung oleh Rim Damkar Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan kantong mayat dan tali tambang," ucapnya.

Petugas telah mengecek tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah menggunakan ambulans.

Sementara itu, identitas jenazah belum diketahui hingga kini. (antara/jpnn)

Mayat pria ditemukan di Kali Ciliwung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa sore.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

