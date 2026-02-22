Mayat Pria Ditemukan Mengapung di Kali Ciliwung, Identitasnya Belum Diketahui

jpnn.com, JAKARTA - Polisi tengah menyelidiki temuan mayat berjenis kelamin laki-laki di Kali Ciliwung, Jalan Tanjung Barat Blok Buni RT 09/RW 01, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Ditemukan Selasa sore pukul 17.00 WIB di Kali Ciliwung yang melintasi Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Nurma mengatakan sekitar waktu itu, ada beberapa orang yang sedang mancing dan melihat mayat yang sedang mengapung di Kali Ciliwung.

Selanjutnya, kedua saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Roni selaku Babinkamtibmas Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pukul 18.00 WIB.

"Sekitar pukul 19.20 WIB, mayat dievakuasi dari Kali Ciliwung oleh Tim Damkar Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan kantong mayat dan tali tambang," ucapnya.

Kini, petugas telah mengecek tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah menggunakan ambulans.

Sementara itu, identitas jenazah belum diketahui hingga kini. (antara/jpnn)