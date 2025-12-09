Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Mayat Pria Penuh Luka Tusuk Tergeletak di Trotoar Bandung, Identitas Belum Terungkap

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:57 WIB
Mayat Pria Penuh Luka Tusuk Tergeletak di Trotoar Bandung, Identitas Belum Terungkap - JPNN.COM
Tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat tanpa identitas di Jalan Inggit Garnasih, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih terus menyelidiki identitas mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Polisi masih melakukan pencarian terhadap identitas korban yang ditemukan bersimbah darah itu.

"Belum (identitas korban)," kata Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi melalui pesan singkat, Selasa (9/12/2025).

Baca Juga:

Menurutnya, petugas di lapangan masih mencari jejak, mengumpulkan bukti, dan saksi-saksi, guna mengungkap kasus tersebut.

"Masih proses pengambilan rekaman di beberapa titik CCTV," ujarnya.

"Anggota masih di lapangan," sambungnya.

Baca Juga:

Sebelumya, mayat pria itu ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

"Ciri-ciri korban laki-laki, tinggi kurang lebih 160cm, berdasarkan pemeriksaan inafis ditemukan beberapa luka di tubuh korban, seperti di paha, dahi, dan kepastian penyebab kematian kami berkoordinasi dengan RS Sartika Asih," ucap Heri.

Polisi masih terus menyelidiki identitas mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mayat  Mayat Pria Penuk Luka Tusuk  Bandung  Jawa Barat 
BERITA MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp