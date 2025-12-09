Mayat Pria Penuh Luka Tusuk Tergeletak di Trotoar Bandung, Identitas Belum Terungkap

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:57 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih terus menyelidiki identitas mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Polisi masih melakukan pencarian terhadap identitas korban yang ditemukan bersimbah darah itu.

"Belum (identitas korban)," kata Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi melalui pesan singkat, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, petugas di lapangan masih mencari jejak, mengumpulkan bukti, dan saksi-saksi, guna mengungkap kasus tersebut.

"Masih proses pengambilan rekaman di beberapa titik CCTV," ujarnya.

"Anggota masih di lapangan," sambungnya.

Sebelumya, mayat pria itu ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

"Ciri-ciri korban laki-laki, tinggi kurang lebih 160cm, berdasarkan pemeriksaan inafis ditemukan beberapa luka di tubuh korban, seperti di paha, dahi, dan kepastian penyebab kematian kami berkoordinasi dengan RS Sartika Asih," ucap Heri.