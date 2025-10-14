Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tertelungkup di Corong Sungai Sindu Muba

Selasa, 14 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tertelungkup di Corong Sungai Sindu Muba - JPNN.COM
Polisi saat melakukan olah TKP di corong aliran Sungai Sindu, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (13/10/) pagi. Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan tertelungkup di dalam corong aliran Sungai Sindu, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (13/10) pagi.

Mayat tersebut kali pertama ditemukan oleh warga setempat, Bastari (56) yang merupakan penjaga corong Sungai Sindu.

"Saya mendapat laporan dari anak saya Serly (30), dia melihat sesosok tubuh manusia dalam posisi tertelungkup tersangkut di dalam corong," kata Bastari, Selasa (14/10). 

Baca Juga:

Setelah memastikan kebenaran kabar itu, Bastari segera melapor ke pemerintah desa setempat dan pihak kepolisian.

Mendapati laporan itu, anggota Polsek Sekayu bersama Unit Identifikasi Polres Musi Banyuasin langsung bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Benar, kami menerima laporan dari warga sekitar pukul 06.30 WIB. Personel dari Polsek Sekayu bersama Unit Identifikasi Polres Muba langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah TKP,” kata  Kapolsek Sekayu AKP Rama Yuda, Dia menambahkan bahwa saat ini jenazah telah dievakuasi ke RSUD Sekayu untuk dilakukan visum.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui memakai baju hodie berwarna krem dengan tulisan “HOA” di bagian depan dan gambar tengkorak serta pisau di bagian belakang, serta celana jeans pendek warna abu-abu. 

"Hingga kini, identitas korban belum diketahui. Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian korban," ungkap Rama. 

Mayat pria tanpa identitas ditemukan tertelungkup tersangkut di dalam corong aliran Sungai Sindu, Kabupaten Musi Banyuasin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mayat tanpa identitas  penemuan mayat  sungai sindu  musi banyuasin  Polisi 
BERITA MAYAT TANPA IDENTITAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp