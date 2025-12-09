Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Mayat Rahman Ditemukan Mengambang di Sungai

Rabu, 24 Desember 2025 – 04:00 WIB
Mayat Rahman Ditemukan Mengambang di Sungai - JPNN.COM
Ilustrasi mayat. Ilustrator: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, CIANJUR - Warga bernama Rahman (60 tahun) ditemukan tewas mengambang di sungai, Selasa (23/12).

Mayat korban ditemukan pertama kali oleh dua orang pelajar yang sedang bermain di pinggir sungai.

Pelajar itu kemudian melaporkannya kepada warga sekitar yang dilanjutkan ke polisi.

Baca Juga:

"Kami langsung menuju lokasi penemuan mayat dan mendapati korban meninggal dunia dalam posisi terlentang. Jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Cidaun guna divisum," kata Kapolsek Cidaun Iptu Ogin Ginanjar.

Dia menyatakan korban merupakan warga Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat.

Tubuhnya mengambang di Sungai Leuwi Anyar Cidamar.

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan luar tubuh, kata dia, tidak ditemukan bekas kekerasan, luka senjata tajam atau hantaman benda tumpul, termasuk pemeriksaan dalam tidak ditemukan luka memar atau luka lainnya.

Keterangan pihak keluarga, menurut Ogin, Rahman pamit hendak mencari ikan ke sungai dan keterangan dari anaknya.

Sebelum mayatnya ditemukan mengambang di sungai, korban pamit kepada keluarga pergi mencari ikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mayat  Mayat di Sungai  Cianjur  Jawa Barat 
BERITA MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp