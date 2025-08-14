Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Mayat Wanita di Pinggir Hutan Dipastikan Korban Pembunuhan, Ini Identitasnya

Kamis, 14 Agustus 2025 – 10:06 WIB
Mayat Wanita di Pinggir Hutan Dipastikan Korban Pembunuhan, Ini Identitasnya - JPNN.COM
Ilustrasi TKP penemuan mayat. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, PONOROGO - Aparat kepolisian memastikan mayat seorang perempuan yang ditemukan di pinggir hutan jati di Dukuh Boworejo, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Selasa (12/8), merupakan korban pembunuhan.

Kesimpulan itu diperoleh dari hasil autopsi tim forensik RS Bhayangkara Kediri Polda Jawa Timur yang menemukan luka akibat benda tumpul di kepala serta bekas jeratan tali di leher korban.

“Ada pelukaan benda tumpul di kepala dan bekas jeratan tali pada bagian leher korban,” kata dokter bedah forensik Polda Jawa Timur, dr. Tutik Purwanti, di Ponorogo, Rabu (13/8).

Baca Juga:

Menurutnya, kematian korban diperkirakan terjadi lebih dari delapan jam sebelum ditemukan warga pada Selasa (12/8) pagi.

Korban juga mengalami pendarahan di kepala dan sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan saat proses autopsi.

Berdasarkan identifikasi, korban diketahui bernama Alip Rahayu Arianti (30), warga Desa/Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan salon di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Baca Juga:

Identitas korban terkonfirmasi melalui KTP yang ditemukan di lokasi kejadian dan hasil pencocokan sidik jari.

Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan pihaknya telah memeriksa empat orang saksi, termasuk keluarga korban, untuk mengungkap pelaku.

Polisi memastikan mayat wanita yang ditemukan di pinggir hutan kawasan Ponorogo merupakan korban pembunuhan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Pembunuhan  korban pembunuhan  penemuan mayat  Polres Ponorogo 
BERITA KASUS PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp