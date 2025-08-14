Mayat Wanita di Pinggir Hutan Dipastikan Korban Pembunuhan, Ini Identitasnya

jpnn.com, PONOROGO - Aparat kepolisian memastikan mayat seorang perempuan yang ditemukan di pinggir hutan jati di Dukuh Boworejo, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Selasa (12/8), merupakan korban pembunuhan.

Kesimpulan itu diperoleh dari hasil autopsi tim forensik RS Bhayangkara Kediri Polda Jawa Timur yang menemukan luka akibat benda tumpul di kepala serta bekas jeratan tali di leher korban.

“Ada pelukaan benda tumpul di kepala dan bekas jeratan tali pada bagian leher korban,” kata dokter bedah forensik Polda Jawa Timur, dr. Tutik Purwanti, di Ponorogo, Rabu (13/8).

Baca Juga: Pelajar SMA Pelaku Pembunuhan Sadis di Serang Divonis Hukuman Berat

Menurutnya, kematian korban diperkirakan terjadi lebih dari delapan jam sebelum ditemukan warga pada Selasa (12/8) pagi.

Korban juga mengalami pendarahan di kepala dan sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan saat proses autopsi.

Berdasarkan identifikasi, korban diketahui bernama Alip Rahayu Arianti (30), warga Desa/Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan salon di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Identitas korban terkonfirmasi melalui KTP yang ditemukan di lokasi kejadian dan hasil pencocokan sidik jari.

Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan pihaknya telah memeriksa empat orang saksi, termasuk keluarga korban, untuk mengungkap pelaku.