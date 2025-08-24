Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Mayat Wanita Dicor Semen dalam Sumur di NTB, Polisi Singgung Percakapan Terakhir

Minggu, 24 Agustus 2025 – 02:42 WIB
Rumah yang menjadi lokasi temuan jenazah perempuan dicor beton di Lombok Barat, NTB, Sabtu (23/8/2025). ANTARA/HO-Polres Lombok Barat

jpnn.com - Mayat perempuan berinisial N yang dicor semen di salah satu rumah kawasan Perembun Asri, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat dievakuasi polisi ke RS Bhayangkara Mataram.

"Jenazah perempuan sudah kami bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk selanjutnya dijadwalkan autopsi," kata Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Madiwinata melalui sambungan telepon di Mataram, Sabtu (23/8/2025).

Dengan mengevakuasi jenazah perempuan yang ditemukan dalam kondisi dicor, polisi kini menunggu agenda autopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

"Semuanya, penyebab kematian nanti dianalisa dokter forensik. Hasil autopsi itu yang nanti juga kami sinkronkan dengan keterangan terduga pelaku," ucapnya.

Terduga pelaku pembunuhan dalam kasus ini berinisial IM, pemilik rumah tempat mayat N ditemukan dicor pada sebuah sumur kedalaman tiga meter.

Atas adanya temuan jenazah N pada Jumat (22/8), Eka mengungkapkan bahwa kepolisian telah mengamankan terduga pelaku pada Sabtu dini hari (23/8).

"Terduga pelaku dini hari tadi kami amankan, sekarang sudah di kantor (Mapolres Lombok Barat)," katanya.

Diduga Ada Motif Asmara

Soal apa motif terduga pelaku diduga membunuh dan mengecor jasad korban dengan semen campur pasir, polisi menyebut terkait asmara.

Polisi telah mengevakuasi jasad wanita dicor semen dalam sumur di Lombok Barat, NTB. Soal pesan dalam ponsel korban masih didalami.

